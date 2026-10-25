स्पेस-X की सुपर इंटेलिजेंस शाखा का राजस्व 830 फीसदी बढ़ा

स्पेस-X की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शाखा सुपर इंटेलिजेंस ने पिछली तिमाही में अपने राजस्व में 830 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। अब यह बढ़कर 7.6 अरब डॉलर (करीब 720 अरब रुपये) पर पहुंच गया है।

कंप्यूटिंग पावर की मजबूत मांग और अगस्त में हुए एक अधिग्रहण से इस बड़ी उछाल को काफी सहारा मिला। इस अधिग्रहण ने तीसरी तिमाही के दौरान 60.80 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) का योगदान दिया था। यह बढ़ोतरी एनवीडिया और कोरवीव के लिए अच्छी खबर है।

एनवीडिया वो ग्राफिक्स चिप्स देती है, जो इस AI क्षमता को ताकत देते हैं, जबकि कोरवीव इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर देता है।