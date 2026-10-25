स्पेस-X की सुपर इंटेलिजेंस शाखा का राजस्व 830 फीसदी बढ़ा
स्पेस-X की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शाखा सुपर इंटेलिजेंस ने पिछली तिमाही में अपने राजस्व में 830 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। अब यह बढ़कर 7.6 अरब डॉलर (करीब 720 अरब रुपये) पर पहुंच गया है।
कंप्यूटिंग पावर की मजबूत मांग और अगस्त में हुए एक अधिग्रहण से इस बड़ी उछाल को काफी सहारा मिला। इस अधिग्रहण ने तीसरी तिमाही के दौरान 60.80 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) का योगदान दिया था। यह बढ़ोतरी एनवीडिया और कोरवीव के लिए अच्छी खबर है।
एनवीडिया वो ग्राफिक्स चिप्स देती है, जो इस AI क्षमता को ताकत देते हैं, जबकि कोरवीव इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर देता है।
कुल राजस्व 161 फीसदी बढ़ा
स्पेस-X का कुल राजस्व भी तेजी से बढ़ा है, जो 161 फीसदी बढ़कर 14.6 अरब डॉलर (करीब 1,300 अरब रुपये) हो गया है। कंपनी ने पिछली तिमाही में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 16.4 अरब डॉलर (करीब 1,500 अरब रुपये) का बड़ा निवेश किया।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क का कहना है कि फिलहाल मांग में कोई कमी आने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए यह स्थिति एनवीडिया और कोरवीव को एक मजबूत पायदान पर रखती है।