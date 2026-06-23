स्पेस-X के मूल्यांकन को 3 दिनों में लगा करीब 56,000 अरब रुपये का झटका
एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई, जिससे उसके बाजार पूंजीकरण में अरबों डॉलर की कमी हुई। सोमवार को कंपनी का शेयर 16 फीसदी गिरकर 154.60 डॉलर (करीब 14,500 रुपये) पर बंद हुआ, जो कंपनी के ट्रेडिंग के पहले दिन के बाद से सबसे निचला स्तर है।
इस गिरावट के साथ 3 दिनों में शेयर में कुल 23 फीसदी की कमी आई है और इस दौरान कंपनी के मूल्यांकन में 600 अरब डॉलर (करीब 56,000 अरब रुपये) से ज्यादा की गिरावट हुई है। अब कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.8 लाख अरब रुपये) से थोड़ा ही ज्यादा है।
इस बिकवाली से साफ पता चलता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, भले ही कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचा था।
निवेशकों के बीच कंपनी को लेकर यह है चिंता
निवेशकों की चिंता की एक बड़ी वजह स्पेस-X का मुनाफा कमाने का कोई स्पष्ट रास्ता न दिखना और इसका भारी खर्च है।
हाल ही में AI स्टार्टअप रिफ्लेक्शन के साथ हुआ 6.3 अरब डॉलर (करीब 550 अरब रुपये) का सौदा भी निवेशकों की घबराहट को कम नहीं कर पाया।
इसके अलावा, एलन मस्क का अंतरिक्ष में डाटा सेंटर बनाने का महत्वाकांक्षी प्लान भी विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है। वे सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट हकीकत में सफल हो पाएगा और क्या यह आर्थिक तौर पर सही फैसला है।
कंपनी के पास नहीं हैं पैसों की चिंता
राहत की बात यह है कि स्पेस-X के पास अभी कैश मौजूद है, जिससे उसे कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिली हुई है।
इसके बावजूद शेयरों में आई इस गिरावट से साफ संकेत मिलता है कि निवेशक चाहते हैं कि कंपनी मुनाफा कमाने और भविष्य में आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता बताए।