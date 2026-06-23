स्पेस-X के मूल्यांकन को 3 दिनों में लगा करीब 56,000 अरब रुपये का झटका बिज़नेस Jun 23, 2026

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई, जिससे उसके बाजार पूंजीकरण में अरबों डॉलर की कमी हुई। सोमवार को कंपनी का शेयर 16 फीसदी गिरकर 154.60 डॉलर (करीब 14,500 रुपये) पर बंद हुआ, जो कंपनी के ट्रेडिंग के पहले दिन के बाद से सबसे निचला स्तर है।

इस गिरावट के साथ 3 दिनों में शेयर में कुल 23 फीसदी की कमी आई है और इस दौरान कंपनी के मूल्यांकन में 600 अरब डॉलर (करीब 56,000 अरब रुपये) से ज्यादा की गिरावट हुई है। अब कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.8 लाख अरब रुपये) से थोड़ा ही ज्यादा है।

इस बिकवाली से साफ पता चलता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, भले ही कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचा था।