स्पेस-X के रिकॉर्ड IPO से 4,400 से ज्यादा कर्मचारी हुए मालामाल
स्पेस-X के हालिया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) ने सुर्खियां बटोरने के साथ-साथ कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी। 4,400 से ज्यादा कर्मचारियों की किस्मत रातों-रात बदल गई।
कंपनी का स्टॉक नैस्डैक पर 135 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) प्रति शेयर पर शुरू हुआ और दिन के अंत तक इसका मूल्यांकन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) के भी पार जा पहुंचा।
खास बात यह है कि इस कामयाबी का फायदा सिर्फ बड़े अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इंजीनियरिंग, वेल्डिंग और कैंटीन में काम करने वाले स्टाफ को भी मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने हर स्तर के कर्मचारियों को शेयर दिए थे।
कंपनी ने सभी को दिए शेयर
दूसरी टेक कंपनियों के ज्यादा वेतन देने की रणनीति की बजाय स्पेस-X ने अपने हर स्तर के कर्मचारियों को शेयर दिए। कंपनी में काम करने वाले वेल्डर जुआन हर्नांडेज के शेयरों की कीमत बढ़कर लगभग 900,000 डॉलर (करीब 85 लाख रुपये) तक पहुंच गई, वहीं ट्रेवर हाइस ने GE जैसी बड़ी और स्थिर कंपनी में करियर बनाने की बजाय एलन मस्क की कंपनी को चुना और आज उनके पास 1.3 करोड़ डॉलर (करीब 120 करोड़ रुपये) से ज्यादा के शेयर हैं। यह तरीका दूसरी कंपनियों को भी यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वे अपनी कामयाबी को अपनी टीमों के साथ कैसे साझा करें।