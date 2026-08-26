एलन मस्क की स्पेस-X बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट

एलन मस्क की स्पेस-X बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट
स्पेस-X लुइसियाना के वर्मिलियन पैरिश में अपनी एक नई स्टारशिप निर्माण सुविधा बनाने के लिए कम से कम 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) का निवेश करने जा रही है।
यह जगह न्यू ऑरलियन्स से लगभग 185 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा मंगलवार (25 अगस्त) को की गई। इसके तहत स्टारबेस, लुइसियाना में 3,000 से ज्यादा नई नौकरियां मिलेंगी और उम्मीद है कि यह सुविधा 2029 तक काम करना शुरू कर देगी।
कंपनी का लक्ष्य है कि स्टारशिप हर साल हजारों उड़ानों के लिए मुख्य वाहन बने, जिससे कंपनी का 'कई ग्रहों वाले भविष्य' का सपना साकार हो सके।
मिलेगा औसत से 192 फीसदी ज्यादा वेतन
इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली नई नौकरियों में मिलने वाला वेतन स्थानीय औसत वेतन से 192 फीसदी ज्यादा होगा, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
स्पेस-X ने यह भी कहा है कि वह लुइसियाना के तट और वहां के वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह राज्य मुख्य भूमि अमेरिका के बाकी सभी राज्यों से कहीं ज्यादा अपनी तटीय आर्द्रभूमि खो रहा है।
इसके अलावा, कंपनी की योजना एक दर्जन से अधिक लॉन्च टावर बनाने और हर दिन 30 से ज्यादा स्टारशिप उड़ानें भरने की है। इससे यह जगह धरती पर सबसे बड़ा लॉन्च स्थल बन सकती है। साथ ही भविष्य के चांद और मंगल मिशन में एक अहम भूमिका निभाएगी।