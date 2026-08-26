एलन मस्क की स्पेस-X बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च साइट

इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली नई नौकरियों में मिलने वाला वेतन स्थानीय औसत वेतन से 192 फीसदी ज्यादा होगा, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

स्पेस-X ने यह भी कहा है कि वह लुइसियाना के तट और वहां के वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह राज्य मुख्य भूमि अमेरिका के बाकी सभी राज्यों से कहीं ज्यादा अपनी तटीय आर्द्रभूमि खो रहा है।

इसके अलावा, कंपनी की योजना एक दर्जन से अधिक लॉन्च टावर बनाने और हर दिन 30 से ज्यादा स्टारशिप उड़ानें भरने की है। इससे यह जगह धरती पर सबसे बड़ा लॉन्च स्थल बन सकती है। साथ ही भविष्य के चांद और मंगल मिशन में एक अहम भूमिका निभाएगी।