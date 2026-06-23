एलन मस्क की स्पेस-X करीब 600 अरब रुपये में रिफ्लेक्शन AI को बेचेगी कोलोसस बिज़नेस Jun 23, 2026

स्पेस-X ने रिफ्लेक्शन AI के साथ एक बड़ा सौदा किया है, जिसकी कीमत 6.3 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) तक हो सकती है। इस डील के तहत रिफ्लेक्शन AI को एलन मस्क की कंपनी के 'कोलोसस' सुपरकंप्यूटिंग सेटअप का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, एनवीडिया के GB300 चिप्स तक उसे तुरंत पहुंच मिल जाएगी।

इसके लिए उसे हर महीने 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा, जो 1 जुलाई से शुरू होगा। ये चिप्स एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। यह साझेदारी 2029 तक चलेगी, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष 3 महीने का नोटिस देकर इसे खत्म कर सकता है।