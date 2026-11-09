स्पेस-X की टेक्सास में सुपरकंप्यूटर और पावर प्लांट बनाने की योजना

स्पेस-X टेक्सास के स्टारबेस में एक बहुत बड़ा नया सुपरकंप्यूटिंग सेंटर और अपना खुद का प्राकृतिक गैस ऊर्जा प्लांट बनाने की योजना बना रही है।

इसमें 35 टर्बाइन और एक 'सुपर-कंप्यूट फैसिलिटी' शामिल होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 24 अरब डॉलर (करीब 2,200 अरब रुपये) का खर्च आने का अनुमान है।

यह राशि स्पेस-X के पास मौजूद बिटकॉइन होल्डिंग्स के कुल मूल्य से लगभग 17 गुना ज्यादा है।