IPO से पहले स्पेस-X ने घटाया मूल्यांकन लक्ष्य, अब 170 लाख करोड़ रुपये पर नजर

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X अपना IPO लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अब कम से कम 1.8 लाख करोड़ डॉलर (करीब 170 लाख करोड़ रुपये) के वैल्यूएशन का लक्ष्य रख रही है। पहले यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ डॉलर (करीब 190 लाख करोड़ रुपये) से ऊपर बताया गया था। कंपनी रॉकेट और सैटेलाइट इंटरनेट के साथ अब अंतरिक्ष में डाटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाओं पर भी बड़ा दांव लगा रही है।

तैयारी 75 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, स्पेस-X IPO के जरिए करीब 75 अरब डॉलर (लगभग 7,200 अरब रुपये)जुटाने की कोशिश में है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के सबसे बड़े IPO में शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि कंपनी जून की शुरुआत में औपचारिक प्रचार शुरू कर सकती है। निवेशकों की राय के बाद अंतिम कीमत और वैल्यूएशन में बदलाव भी संभव माना जा रहा है।

कमाई कमाई बढ़ी, लेकिन घाटा भी बढ़ा कंपनी के दस्तावेज के अनुसार 2025 में स्पेस-X का राजस्व 18.7 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) रहा। यह 2024 के 14 अरब डॉलर (लगभग 1,400 अरब रुपये) से ज्यादा है। हालांकि, इसी दौरान कंपनी को 4.94 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) का घाटा हुआ। एक साल पहले 79.1 करोड़ डॉलर यानी करीब 7,600 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया गया था। इन आंकड़ों ने निवेशकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है।

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