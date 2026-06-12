स्पेस-X ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO किया लॉन्च

स्पेस-X ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO किया लॉन्च, 170 लाख करोड़ रुपये हुआ मूल्यांकन

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:15 am Jun 12, 202609:15 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपने शेयर की कीमत 135 डॉलर प्रति शेयर तय की है। इस IPO के जरिए स्पेस-X ने करीब 75 अरब डॉलर (लगभग 7,200 अरब रुपये) जुटाए हैं। इसके साथ ही कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.77 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। यह किसी भी IPO के लिए सबसे बड़ी वैल्यू मानी जा रही है।