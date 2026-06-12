स्पेस-X ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO किया लॉन्च, 170 लाख करोड़ रुपये हुआ मूल्यांकन

स्पेस-X ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO किया लॉन्च, 170 लाख करोड़ रुपये हुआ मूल्यांकन
क्या है खबर?
एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपने शेयर की कीमत 135 डॉलर प्रति शेयर तय की है। इस IPO के जरिए स्पेस-X ने करीब 75 अरब डॉलर (लगभग 7,200 अरब रुपये) जुटाए हैं। इसके साथ ही कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.77 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। यह किसी भी IPO के लिए सबसे बड़ी वैल्यू मानी जा रही है।
मूल्यांकन
दुनिया की बड़ी कंपनियों को छोड़ा पीछे
नए मूल्यांकन के बाद स्पेस-X कई बड़ी कंपनियों से आगे निकल गई है। कंपनी की कीमत अब जेपी मॉर्गन, बर्कशायर हैथवे और एली लिली जैसी दिग्गज कंपनियों से अधिक आंकी जा रही है। वहीं इसका मूल्यांकन मेटा और टेस्ला जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों के स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने के बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि यह वैल्यूएशन लंबे समय तक टिक पाती है या नहीं।
मौका
रिटेल निवेशकों को भी मिला बड़ा मौका
स्पेस-X ने इस IPO में करीब 30 प्रतिशत शेयर छोटे निवेशकों के लिए अलग रखे हैं। यह हिस्सा सामान्य IPO की तुलना में काफी बड़ा माना जा रहा है। कंपनी ने पारंपरिक प्रक्रिया से अलग जाकर पहले ही शेयर की कीमत घोषित कर दी थी। कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस रणनीति का उद्देश्य आम निवेशकों को ज्यादा अवसर देना था। यही वजह है कि इस IPO को लेकर खुदरा निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिला है।
नियंत्रण
मस्क का रहेगा मजबूत नियंत्रण
IPO के बाद भी मस्क का कंपनी पर मजबूत नियंत्रण बना रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास स्पेस-X की करीब 82 प्रतिशत वोटिंग पावर होगी। कंपनी का कहना है कि उसका लक्ष्य अंतरिक्ष तकनीक को आगे बढ़ाना और इंसानों के लिए दूसरे ग्रहों पर रहने की संभावनाएं तैयार करना है। स्पेस-X की स्टारलिंक सेवा पहले ही 164 देशों और क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा दे रही है और कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी कारोबार से आता है।
भविष्य
भविष्य को लेकर उम्मीद और सवाल दोनों
स्पेस-X के पास अंतरिक्ष और AI क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा सरकारी अनुबंधों और भविष्य की तकनीकों पर निर्भर है। वहीं जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजन जैसी कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही हैं। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में शेयर के प्रदर्शन से पता चलेगा कि निवेशकों का भरोसा कंपनी की संभावनाओं पर कितना मजबूत है।