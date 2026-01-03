स्पेस-X का IPO आने से पहले मूल्यांकन 72,000 अरब रुपये तक पहुंच गया है

स्पेस-X ला रही अब तक का सबसे बड़ा IPO, टूट जाएगा सऊदी अरामको का रिकॉर्ड

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अपनी स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को लेकर चर्चाओं में है। यह 1,500 अरब डॉलर (करीब 1.35 लाख अरब रुपये) का हाेने की संभावना है, जो सऊदी अरामको के 25.6 अरब डॉलर (करीब 2,304 अरब रुपये) IPO रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा। निर्गम आने से पहले ही वॉल स्ट्रीट पर हलचल मच गई है। पिछले महीने कंपनी का मूल्यांकन लगभग 800 अरब डॉलर (करीब 72,000 अरब रुपये) आंका जा चुका है।