स्पेस-X ला रही अब तक का सबसे बड़ा IPO, टूट जाएगा सऊदी अरामको का रिकॉर्ड 

स्पेस-X ला रही अब तक का सबसे बड़ा IPO, टूट जाएगा सऊदी अरामको का रिकॉर्ड
क्या है खबर?
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अपनी स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को लेकर चर्चाओं में है। यह 1,500 अरब डॉलर (करीब 1.35 लाख अरब रुपये) का हाेने की संभावना है, जो सऊदी अरामको के 25.6 अरब डॉलर (करीब 2,304 अरब रुपये) IPO रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा। निर्गम आने से पहले ही वॉल स्ट्रीट पर हलचल मच गई है। पिछले महीने कंपनी का मूल्यांकन लगभग 800 अरब डॉलर (करीब 72,000 अरब रुपये) आंका जा चुका है।
असर
मूल्यांकन का यह हुआ असर
रॉयटर्स ने शेयरधारकों के एक पत्र का हवाला देते हुए बताया कि मौजूदा निवेशकों और कर्मचारियों की ओर से शेयर बेचने वाली नवीनतम सेकेंडरी शेयर बिक्री में स्पेस-X का मूल्यांकन लगभग 800 अरब डॉलर आंका गया है। इस मूल्यांकन ने कंपनी को वॉल स्ट्रीट के मुख्यधारा के व्यापार में बदल दिया है। दूसरी तरफ इसका असर एलन मस्क की कुल संपत्ति पर भी पड़ा। उनकी संपत्ति 600 अरब डॉलर (करीब 54,000 अरब रुपये) को पार कर गई।
कारण
इस कारण बढ़ रही कंपनी की लोकप्रियता
सेटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता स्पेस-X के मूल्यांकन में वृद्धि की वजह इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगातार विस्तार को माना जा रहा है। पिछले साल में रिकॉर्ड तोड़ लॉन्च और स्टारलिंक के विस्तार के साथ 3,000 से अधिक सेटेलाइट तैनात किए। यह परिचालन गति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस चीज का संकेत देती है, जिसे बाजार पसंद करते हैं। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कंपनी की अंतरिक्ष-आधारित AI डाटा सेंटर बनाने की भी योजना है।