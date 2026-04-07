स्पेस-X के IPO में खुदरा क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी होगी

स्पेस-X ने IPO को लेकर किया खुलासा, जून में आयोजित करेगी रोड शो

क्या है खबर?

एलन मस्क की स्पेस-X ने अपने बैंकर्स की टीम के साथ एक बैठक में अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का विवरण प्रस्तुत किया। उसने बताया कि वह खुदरा निवेशकों के लिए शेयरों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित करने की योजना बना रही है और IPO रोड शो लॉन्च के बाद जून में एक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें 1,500 लोग शामिल होंगे। इसका मतलब है कि आगामी IPO में खुदरा निवेशकों की अहम भूमिका होगी।