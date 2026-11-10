S&P ग्लोबल ने अगले 3 साल में AI बबल फटने की दी चेतावनी, नौकरियाें पर संकट
अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की जो तीखी होड़ चल रही है, उसके बीच S&P ग्लोबल रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि आने वाले समय में हालात मुश्किल हो सकते हैं।
रिपोर्ट में अगले 3 सालों के अंदर 'AI बबल' फटने की आशंका जताई गई है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं और दुनियाभर के निवेशकों को भी भारी घाटा झेलना पड़ सकता है।
इस पूरे झटके का सबसे ज्यादा असर एशिया-प्रशांत के देश जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ सकता है क्योंकि ये देश इस सेक्टर से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।
डाटा सेंटर्स बढ़ाने में सामने आ रही चुनौतियां
रिपोर्ट बताती है कि जहां अमेरिका AI के विकास के लिए बाजार पर निर्भर है, वहीं चीन सरकार की अगुवाई में होने वाले तालमेल और बिजली की निरंतर सप्लाई का इस्तेमाल करता है।
अमेरिका द्वारा लगाए गए तकनीकी प्रतिबंध चीन के चिप उत्पादन को धीमा तो कर रहे हैं, लेकिन इसी दबाव के चलते वहां अपने स्तर पर कुछ नया सोचने और बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
इसके अलावा, दोनों ही देश अपने डाटा सेंटर्स का दायरा बढ़ाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और नए AI मॉडल विकसित करने के सबसे अच्छे तरीके को लेकर भी दुविधा में हैं। इन सब वजहों से पूरे सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल और गहराता जा रहा है।