S&P ग्लोबल ने अगले 3 साल में AI बबल फटने की दी चेतावनी, नौकरियाें पर संकट

रिपोर्ट बताती है कि जहां अमेरिका AI के विकास के लिए बाजार पर निर्भर है, वहीं चीन सरकार की अगुवाई में होने वाले तालमेल और बिजली की निरंतर सप्लाई का इस्तेमाल करता है।

अमेरिका द्वारा लगाए गए तकनीकी प्रतिबंध चीन के चिप उत्पादन को धीमा तो कर रहे हैं, लेकिन इसी दबाव के चलते वहां अपने स्तर पर कुछ नया सोचने और बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इसके अलावा, दोनों ही देश अपने डाटा सेंटर्स का दायरा बढ़ाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और नए AI मॉडल विकसित करने के सबसे अच्छे तरीके को लेकर भी दुविधा में हैं। इन सब वजहों से पूरे सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल और गहराता जा रहा है।