S&P का चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान

S&P का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.2 फीसदी और वित्त वर्ष 2029 में 7.0 फीसदी बढ़ेगी।

दूसरी तरफ महंगाई दर औसतन करीब 5.1 फीसदी रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2027 में अपनी पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। साथ ही, इस सीजन में अब तक बारिश में 15 फीसदी की कमी देखी गई है, जिससे किसानों और खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर थोड़ा असर पड़ सकता है।