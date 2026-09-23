S&P का चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान
S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के आर्थिक विकास अनुमान को 6.6 से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है।
इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मजबूत फैक्ट्री उत्पादन, अच्छी खपत और बढ़ते निर्यात रही है। सरकारी निवेशों ने भी वित्त वर्ष 2027 की जून तिमाही में 7.8 फीसदी की अच्छी वृद्धि हासिल करने में मदद की, भले ही यह पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी कम रही हो।
आने वाले सालों में ऐसी रहेगी विकास दर
S&P का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.2 फीसदी और वित्त वर्ष 2029 में 7.0 फीसदी बढ़ेगी।
दूसरी तरफ महंगाई दर औसतन करीब 5.1 फीसदी रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2027 में अपनी पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। साथ ही, इस सीजन में अब तक बारिश में 15 फीसदी की कमी देखी गई है, जिससे किसानों और खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर थोड़ा असर पड़ सकता है।