भारत मौजूदा और आने वाले वित्त वर्षों में 7 फीसदी की मजबूत GDP ग्रोथ हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें मजबूत निर्यात, सरकारी खर्च और क्रेडिट से बढ़ती खरीददारी का अहम योगदान है।

हालांकि, बढ़ती कीमतें और खराब मौसम से खेती के कम उत्पादन जैसी चुनौतियां इस ग्रोथ में अड़चन डाल सकती हैं।

S&P ग्लोबल का मानना है कि महंगाई दर औसतन 5.3 फीसदी के आस-पास रह सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आगे चलकर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करनी पड़े। इन चुनौतियां के बावजूद S&P ग्लोबल को भरोसा है कि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनाए रखेगा।