AI की बढ़ती मांग के कारण दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार 3 फीसदी उछला

AI की बढ़ती मांग के कारण दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार 3 फीसदी उछला
सोमवार (7 सितंबर) को दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में लगभग 3 फीसदी का उछाल देखा गया। इसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई।
इस उछाल के पीछे की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लगातार हो रहा निवेश है। निवेशक AI चिप्स की भारी मांग को लेकर काफी उत्साहित हैं।
इसके साथ ही, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन के मजबूत होने और देश के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी ने भी बाजार को अच्छा माहौल दिया।
AI की मांग से निर्यात ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
दक्षिण कोरिया का निर्यात पहले ही पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर चुका है। इसकी मुख्य वजह AI टेक्नोलॉजी की बढ़ती वैश्विक मांग है।
विदेशी निवेशकों ने यहां के शेयर बाजारों में 789.2 अरब वॉन (लगभग 5,500 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। यह बाजार के प्रति उनका पक्का भरोसा दिखाता है।
इतना ही नहीं वॉन अक्टूबर, 2024 के बाद से अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है, जिससे इस तेजी को और बढ़ावा मिला है।