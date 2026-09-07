AI की बढ़ती मांग के कारण दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार 3 फीसदी उछला

सोमवार (7 सितंबर) को दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में लगभग 3 फीसदी का उछाल देखा गया। इसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई।

इस उछाल के पीछे की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लगातार हो रहा निवेश है। निवेशक AI चिप्स की भारी मांग को लेकर काफी उत्साहित हैं।

इसके साथ ही, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन के मजबूत होने और देश के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी ने भी बाजार को अच्छा माहौल दिया।