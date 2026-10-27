सेमीकंडक्टर शेयरों में बढ़त से कोस्पी में 4 फीसदी से ज्यादा की उछाल

सेमीकंडक्टर शेयरों में बढ़त से कोस्पी में 4 फीसदी से ज्यादा की उछाल
मंगलवार (27 अक्टूबर) को दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4 फीसदी से भी ज्यादा ऊपर चला गया। इसकी मुख्य वजह सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में आई तेजी थी।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। सैमसंग के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा तो SK हाईनिक्स के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़े।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रेज से इंडेक्स 5,709.85 अंक तक पहुंच गया।
विदेशी निवेशकों ने खरीदे शेयर
उम्मीद से बेहतर आर्थिक ग्रोथ ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इसी वजह से विदेशी निवेशकों ने 597.3 अरब वॉन (करीब 43 अरब रुपये) के घरेलू शेयर खरीदे।
यह सकारात्मक माहौल केवल सेमीकंडक्टर तक ही सीमित नहीं रहा। एनर्जी, ऑटो और स्टील सेक्टर के शेयरों में भी खूब रौनक दिखी। LG एनर्जी सॉल्यूशन, हुंडई मोटर, किआ कॉर्प और पोस्को होल्डिंग्स जैसी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई। इस बीच, कोरियन वॉन भी डॉलर के मुकाबले 0.08 फीसदी मजबूत होकर 1,325 पर पहुंच गया, वहीं बॉन्ड बाजार शांत रहा, जो दक्षिण कोरिया के भविष्य के लिए मजबूत भरोसे का संकेत देता है।