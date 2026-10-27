सेमीकंडक्टर शेयरों में बढ़त से कोस्पी में 4 फीसदी से ज्यादा की उछाल

उम्मीद से बेहतर आर्थिक ग्रोथ ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इसी वजह से विदेशी निवेशकों ने 597.3 अरब वॉन (करीब 43 अरब रुपये) के घरेलू शेयर खरीदे।

यह सकारात्मक माहौल केवल सेमीकंडक्टर तक ही सीमित नहीं रहा। एनर्जी, ऑटो और स्टील सेक्टर के शेयरों में भी खूब रौनक दिखी। LG एनर्जी सॉल्यूशन, हुंडई मोटर, किआ कॉर्प और पोस्को होल्डिंग्स जैसी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई। इस बीच, कोरियन वॉन भी डॉलर के मुकाबले 0.08 फीसदी मजबूत होकर 1,325 पर पहुंच गया, वहीं बॉन्ड बाजार शांत रहा, जो दक्षिण कोरिया के भविष्य के लिए मजबूत भरोसे का संकेत देता है।