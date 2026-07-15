मेमोरी चिप्स की कमी के अनुमान ने दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार को लगाए पंख

पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। खासकर जब ETF से 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) की बिकवाली हुई थी, तब SK हाईनिक्स के शेयर में भी गिरावट आई थी, लेकिन अब उम्मीदें फिर से जग गई हैं।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने जानकारी दी है कि 2027 तक दुनियाभर में मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो सकती है। बुधवार को इसका असर साफ देखा गया।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 8 फीसदी उछल गए, SK हाईनिक्स 13 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया और हानमी सेमीकंडक्टर तो 25 फीसदी तक पहुंच गया। SK हाईनिक्स के अमेरिकी बाजार में लिस्टेड शेयर भी 27 फीसदी से ऊपर चले गए। यह साफ दिखाता है कि AI की वजह से लंबे समय के लिए ग्रोथ की उम्मीदें बढ़ गई हैं।