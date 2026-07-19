कोस्पी बना AI और चिप शेयरों के प्रति रुझान का वैश्विक पैमाना

लंदन और टोक्यो जैसे बड़े वित्तीय केंद्रों के निवेशक AI और सेमीकंडक्टर से जुड़े जोखिमों को पहले से समझने के लिए कोस्पी के रुझानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

हाल ही में इस इंडेक्स में 9 फीसदी की गिरावट आई थी, जिसने अमेरिकी चिप शेयरों में भी हलचल पैदा कर दी। यह दिखाता है कि कोस्पी का वैश्विक बाजारों पर कितना गहरा असर है।

हाल के उतार-चढ़ाव के बावजूद, कोस्पी इस साल 62 फीसदी ऊपर चढ़ा है, जिससे दक्षिण कोरिया वैश्विक टेक सेक्टर में एक मजबूत दावेदार बन गया है।

इतनी तेजी से हुए उतार-चढ़ाव को देखते हुए कोरिया के नियामकों ने माहौल को शांत करने के लिए नए सिंगल-स्टॉक लेवरेज्ड ETPs की लिस्टिंग पर रोक लगा दी है।