AI शेयरों में बिकवाली से दक्षिण कोरिया शेयर बाजार मचा हड़कंप

AI चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों SK हाईनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी करीब 6 फीसदी की गिरावट आई। हुंडई मोटर के शेयर 7 फीसदी और किआ के शेयर 7.5 फीसदी तक नीचे आ गए।

इस गिरावट की एक वजह हुंडई में चल रही हड़ताल भी मानी जा रही है। इतनी भारी उथल-पुथल के बावजूद, विदेशी निवेशकों ने 28.03 करोड़ डॉलर (करीब 2,600 करोड़ रुपये) के शेयर खरीदे, वहीं दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन, डॉलर के मुकाबले थोड़ी मजबूत हुई। ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ गई। यह बताता है कि निवेशक अभी भी सतर्क हैं क्योंकि बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।