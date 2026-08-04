AI चिप की चिंताओं के कारण दक्षिण कोरियाई बाजार 1.9 फीसदी गिरा

बिकवाली का सिलसिला सिर्फ टेक सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहा। हुंडई मोटर और किआ के शेयर भी 3.69 और 1.85 फीसदी तक फिसल गए।

हालांकि, विदेशी निवेशकों ने इस दौरान खरीदारी जारी रखी। उन्होंने 1749.3 करोड़ डॉलर (करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये) के शेयर खरीदे।

दूसरी तरफ, महंगाई में भी थोडी नरमी आई और जुलाई में महंगाई दर 2.8 फीसदी पर आ गई थी, लेकिन AI पर होने वाले खर्च और चिप कंपनियों के शेयरों को लेकर छाई अनिश्चितता के बीच बाजार के बिगड़े मूड को ठीक करने के लिए यह काफी साबित नहीं हुआ।