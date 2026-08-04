AI चिप की चिंताओं के कारण दक्षिण कोरियाई बाजार 1.9 फीसदी गिरा
मंगलवार को दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले बड़े खर्च की चिंताएं और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में हुई भारी बिकवाली के चलते बाजार की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर 3.76 और 3.70 फीसदी तक लुढक गए। यह गिरावट साफ बताती है कि निवेशकों में मौजूद घबराहट ही बाजार की दिशा तय कर रही है।
हुंडई मोटर और किआ के शेयर गिरे
बिकवाली का सिलसिला सिर्फ टेक सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहा। हुंडई मोटर और किआ के शेयर भी 3.69 और 1.85 फीसदी तक फिसल गए।
हालांकि, विदेशी निवेशकों ने इस दौरान खरीदारी जारी रखी। उन्होंने 1749.3 करोड़ डॉलर (करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये) के शेयर खरीदे।
दूसरी तरफ, महंगाई में भी थोडी नरमी आई और जुलाई में महंगाई दर 2.8 फीसदी पर आ गई थी, लेकिन AI पर होने वाले खर्च और चिप कंपनियों के शेयरों को लेकर छाई अनिश्चितता के बीच बाजार के बिगड़े मूड को ठीक करने के लिए यह काफी साबित नहीं हुआ।