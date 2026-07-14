दक्षिण कोरिया ने आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर किया 3 फीसदी

इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स चिप्स, AI डाटा सेंटर और फिजिकल AI तकनीकों पर केंद्रित हैं।

सरकार ने 2027 के लिए 530 अरब डॉलर (करीब 50,000 अरब रुपये) से ज्यादा का एक भारी भरकम बजट भी बनाया है, जिसमें इन क्षेत्रों के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है।

अधिकारियों को उम्मीद है कि तेजी से बढ़ते चिप उद्योग से ज्यादा टैक्स राजस्व मिलेगा, जिससे इन खर्चों की भरपाई हो सकेगी।

हालांकि, वे यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि महंगाई (2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है), बढ़ते कर्ज की लागत और मुद्रा की कमजोरी अभी भी चुनौतियां बनी रह सकती हैं।