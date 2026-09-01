AI सेमीकंडक्टर्स से दक्षिण कोरियाई निर्यात में 68.7 फीसदी का उछाल

जहां अन्य उद्योग ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव का बोझ झेल रहे हैं, वहीं दक्षिण कोरिया के सेमीकंडक्टर निर्यात लगातार मजबूत बने हुए हैं। यही निर्यात देश की अर्थव्यवस्था के इंजन को गति दे रहा है।

इस बीच, दक्षिण कोरियाई वॉन, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने में सहायता मिलनी चाहिए।

केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, लेकिन उसे भरोसा है कि निर्यात में हो रही इस तेजी के कारण इस साल महंगाई काबू में रहेगी।