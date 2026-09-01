AI सेमीकंडक्टर्स से दक्षिण कोरियाई निर्यात में 68.7 फीसदी का उछाल
दक्षिण कोरिया ने अगस्त में अपने निर्यात में 68.7 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। इस भारी उछाल की मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेमीकंडक्टर्स की दुनियाभर में बढ़ती मांग है।
आयात भी बढ़ने के साथ देश ने 34.7 अरब डॉलर (करीब 3,300 अरब रुपये) का व्यापार अधिशेष हासिल किया है। यह बताता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में तकनीक की भूमिका अब भी सबसे अहम है।
डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ वॉन
जहां अन्य उद्योग ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव का बोझ झेल रहे हैं, वहीं दक्षिण कोरिया के सेमीकंडक्टर निर्यात लगातार मजबूत बने हुए हैं। यही निर्यात देश की अर्थव्यवस्था के इंजन को गति दे रहा है।
इस बीच, दक्षिण कोरियाई वॉन, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने में सहायता मिलनी चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, लेकिन उसे भरोसा है कि निर्यात में हो रही इस तेजी के कारण इस साल महंगाई काबू में रहेगी।