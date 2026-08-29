दक्षिण भारत के 3 मेडटेक स्टार्टअप्स हेल्थस्प्रिंट जीतकर इजरायल रवाना

ये तीनों टीमें अब इजरायल की स्वास्थ्य सेवा और इनोवेशन इकोसिस्टम में एक सप्ताह के पूरे फंड वाले इमर्शन के लिए जा रही हैं। वहां उन्हें अपने आइडिया को आजमाने और वैश्विक अवसरों को खोजने का सीधा अनुभव मिलेगा।

हर स्टार्टअप की अपनी कुछ खास बात है। बायोसाइफर लैब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स पर काम करता है, प्रोडांसी ने जोड़ों के रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए स्वदेशी सर्जिकल हेलमेट बनाया है, जिसका लक्ष्य आयातित उपभोग्य वस्तुओं की जगह लेना है, वहीं, मायकेयर डॉट AI छोटे अस्पतालों के लिए AI आधारित पेशेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म चलाता है।