AI की बढ़ती मांग के कारण सोइटेक को मिले कई सालों के सौदे

AI की बढ़ती मांग के कारण सोइटेक को मिले कई सालों के सौदे
फ्रांसीसी चिप मटेरियल बनाने वाली कंपनी सोइटेक कई सालों के अनुबंध पक्के कर रही है। दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर की अहम तकनीक, सिलिकॉन फोटोनिंक्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लॉरेंट रेमोंट ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में उनकी फोटोनिंक्स-SOI से होने वाली कमाई 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) से ऊपर निकल जाएगी। यह पिछले साल के 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) से थोड़ा ज्यादा रही कमाई से दोगुनी से भी ज्यादा है।
कंपनी के पास है 95 फीसदी बाजार हिस्सेदारी
UBS के अनुमान के अनुसार, बाजार में सोइटेक की हिस्सेदारी 95 फीसदी है। AI के बढ़ते क्रेज की वजह से कंपनी के शेयर काफी उछल गए हैं। कंपनी के 10 से ज्यादा ग्राहकों के साथ लगभग 80 फीसदी क्षमता समझौता पक्का होने वाला है।
इन सौदों में डिपॉजिट और पेनल्टी जैसे नियम भी जोड़े गए हैं, ताकि काम में गंभीरता बनी रहे। अभी तुरंत नए प्लांट लगाने के बजाय, सोइटेक फ्रांस और सिंगापुर में अपनी मौजूदा यूनिट्स को अपग्रेड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राहकों के लिए यह ज्यादा अहम होता है कि उन्हें वेफर्स कितनी जल्दी मिलते हैं, न कि वे किस जगह बने हैं।