AI की बढ़ती मांग के कारण सोइटेक को मिले कई सालों के सौदे

UBS के अनुमान के अनुसार, बाजार में सोइटेक की हिस्सेदारी 95 फीसदी है। AI के बढ़ते क्रेज की वजह से कंपनी के शेयर काफी उछल गए हैं। कंपनी के 10 से ज्यादा ग्राहकों के साथ लगभग 80 फीसदी क्षमता समझौता पक्का होने वाला है।

इन सौदों में डिपॉजिट और पेनल्टी जैसे नियम भी जोड़े गए हैं, ताकि काम में गंभीरता बनी रहे। अभी तुरंत नए प्लांट लगाने के बजाय, सोइटेक फ्रांस और सिंगापुर में अपनी मौजूदा यूनिट्स को अपग्रेड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राहकों के लिए यह ज्यादा अहम होता है कि उन्हें वेफर्स कितनी जल्दी मिलते हैं, न कि वे किस जगह बने हैं।