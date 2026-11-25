अपोलोन ऐसे कई युवा प्रतिभाओं को अपनी ओर खींच रहा है, जो चाहते हैं कि उनके हुनर का इस्तेमाल किसी बड़े काम में हो।

निधिप शर्मा ने आइडियाफोर्ज से मिले एक बड़े ऑफर को ठुकरा दिया, ताकि वे यहां ज्यादा सीधे तौर पर जुड़कर काम कर सकें, वहीं भरत राम ने तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक प्रोजेक्ट छोड़कर इस स्टार्टअप में अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) के डेवलपमेंट की कमान संभाली है।

इन पेशेवरों के लिए मायने रखने वाला काम और सही पहचान पारंपरिक कॉर्पोरेट सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरी है।