सॉफ्टबैंक AI पर बड़े दांव के बीच 10 नवंबर को जारी करेगी कमाई रिपोर्ट

सॉफ्टबैंक AI पर बड़े दांव के बीच 10 नवंबर को जारी करेगी कमाई रिपोर्ट
सॉफ्टबैंक 10 नवंबर को अपनी ताजा कमाई रिपोर्ट जारी करने वाला है, लेकिन सबकी नजरे इस बात पर टिकी हैं कि कंपनी ने OpenAI में 13 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर 64.6 अरब डॉलर (करीब 6,100 अरब रुपये) का भारी निवेश किया है।
यह ऐसे समय में हो रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टॉक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। मामले तब और पेचीदा हो गए, जब चीन ने सॉफ्टबैंक के ABB की रोबोटिक्स यूनिट को खरीदने के 5.4 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) के सौदे पर रोक लगा दी। इससे कंपनी के भविष्य के वित्तीय अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो गया है।
राजनीतिक बदलावों ने पैदा की अनिश्चितता
AI, डाटा सेंटर और चिप्स में भारी निवेश के साथ-साथ जून के आखिर तक सॉफ्टबैंक पर 68 अरब डॉलर (करीब 6,400 अरब रुपये) का बढ़ता कर्ज भी है।
ऐसे में सॉफ्टबैंक का भविष्य काफी हद तक तकनीक से जुड़ा महसूस होता है। हाल में हुए अमेरिकी राजनीतिक बदलावों ने भी नई अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं।
निवेशक यह जानने को उत्सुक हैं कि कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी और क्या उसके अगले कदम कंपनी को स्थिरता दे पाएंगे।