सॉफ्टबैंक AI पर बड़े दांव के बीच 10 नवंबर को जारी करेगी कमाई रिपोर्ट

सॉफ्टबैंक 10 नवंबर को अपनी ताजा कमाई रिपोर्ट जारी करने वाला है, लेकिन सबकी नजरे इस बात पर टिकी हैं कि कंपनी ने OpenAI में 13 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर 64.6 अरब डॉलर (करीब 6,100 अरब रुपये) का भारी निवेश किया है।

यह ऐसे समय में हो रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टॉक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। मामले तब और पेचीदा हो गए, जब चीन ने सॉफ्टबैंक के ABB की रोबोटिक्स यूनिट को खरीदने के 5.4 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) के सौदे पर रोक लगा दी। इससे कंपनी के भविष्य के वित्तीय अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो गया है।