सॉफ्टबैंक की AI फंडिंग योजनाओं की कमाई के आंकड़ों के समय होगी असल परीक्षा

सॉफ्टबैंक ग्रुप अपनी ताजा कमाई के आंकड़े पेश करने वाला है, लेकिन इस वक्त कंपनी थोड़ी मुश्किल में दिख रही है।

भले ही वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ हो, फिर भी निवेशक चिंता में हैं। जून की शुरुआत से ही कंपनी के शेयरों की कीमत करीब आधी हो चुकी है और कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट होने की आशंका से जुड़े बीमा की लागत भी काफी बढ़ गई है।

असल में, 2026 के दूसरे 6 महीनों में सॉफ्टबैंक को 30 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) चुकाने हैं। कंपनी बड़े-बड़े कर्जों पर काफी निर्भर करती है, इसमें आर्म में उसकी हिस्सेदारी से जुड़ा एक बड़ा कर्ज भी शामिल है। यही वजह है कि हर कोई इस पर करीबी नजर रखे हुए है।