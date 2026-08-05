ओफबिजनेस की करीब 7,600 करोड़ रुपये का IPO लाने की तैयारी

2015 में शुरू हुई ओफबिजनेस छोटी और मध्यम कंपनियों को कच्चा माल खरीदने और एक ही जगह से फाइनेंस प्राप्त करने की सुविधा देती है।

इसमें धातु, रसायन और कृषि उत्पाद जैसी चीजें प्रमुख रूप से शामिल हैं। टाइगर ग्लोबल और मैट्रिक्स पार्टनर्स जैसे दिग्गज निवेशक इसके मुख्य समर्थक हैं।

यह IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब भारतीय शेयर बाजार में फिर से रौनक लौट रही है। इस साल अब तक 6.8 अरब डॉलर (करीब 650 अरब रुपये) जुटाए जा चुके हैं, जो दर्शाता है कि कंपनियां अब निर्गम लाने को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित हैं।