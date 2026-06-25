स्नैपचैट पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप, अमेरिका में कंपनी पर हुआ मुकदमा
क्या है खबर?
स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी स्नैप के खिलाफ अमेरिका के मिसौरी राज्य में नया मुकदमा दर्ज किया गया है। एक परिवार का आरोप है कि प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स की वजह से एक वयस्क व्यक्ति उनकी 12 साल की बेटी तक पहुंच सका और बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया। मामले में उस व्यक्ति को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और वह 18 साल की जेल की सजा काट रहा है।
सवाल
परिवार ने प्लेटफॉर्म के फीचर्स पर उठाए सवाल
शिकायत के अनुसार, बच्ची ने 11 साल की उम्र में बिना माता-पिता की जानकारी के स्नैपचैट इस्तेमाल करना शुरू किया था। परिवार का आरोप है कि उम्र की जांच प्रणाली कमजोर थी और प्लेटफॉर्म ने बच्ची को अनजान व्यक्ति के लिए सुझाए गए संपर्क के रूप में दिखाया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री भेजनी शुरू की और धीरे-धीरे उससे संपर्क बढ़ाया। परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं।
आरोप
लोकेशन शेयर होने का भी लगाया आरोप
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि स्नैपचैट के स्नैप मैप फीचर के कारण आरोपी को बच्ची की लोकेशन की जानकारी मिल गई। परिवार का कहना है कि आरोपी ने अपनी असली उम्र छिपाकर खुद को किशोर बताया और लगातार बातचीत के बाद बच्ची को मिलने के लिए राजी कर लिया। घटना के बाद बच्ची को मानसिक आघात, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके इलाज की जरूरत पड़ी।
जवाब
स्नैप ने दिया जवाब
स्नैप ने कहा है कि उसने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए कई सुरक्षा फीचर, जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों के साथ साझेदारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाया है। वहीं, कंपनी पर पहले भी ऐसे मामलों को लेकर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में स्नैप के खिलाफ इसी तरह के दूसरे मामले भी अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों में प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।