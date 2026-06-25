स्नैपचैट पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप, अमेरिका में कंपनी पर हुआ मुकदमा

जवाब

स्नैप ने दिया जवाब

स्नैप ने कहा है कि उसने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए कई सुरक्षा फीचर, जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों के साथ साझेदारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाया है। वहीं, कंपनी पर पहले भी ऐसे मामलों को लेकर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में स्नैप के खिलाफ इसी तरह के दूसरे मामले भी अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों में प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।