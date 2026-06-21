स्नैप की AI यूनिट बनेगी अलग कंपनी, गेमिंग क्षेत्र में देगी पूरा ध्यान 

स्नैप के कुछ कर्मचारी होंगे डॉटमो में शामिल

डॉटमो एक स्वतंत्र कंपनी के तौर पर काम करेगी। इसमें स्नैप के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बॉबी मर्फी अपना निजी पैसा लगा रहे हैं। स्नैप के कुछ कर्मचारी भी डॉटमो की टीम में शामिल होंगे।

स्नैप की पहले अलग हुई कंपनी स्पेक्स (स्मार्ट ग्लासेज निर्माता) के विपरीत, डॉटमो सिर्फ AR या VR तक ही सीमित नहीं रहेगी।

इसका लक्ष्य स्नैपचैट के बाहर भी डिजिटल अनुभव तैयार करना होगा। स्नैप गेमिंग और मनोरंजन के लिए अपनी तकनीक डॉटमो को लाइसेंस पर देगा और भविष्य में उसके लिए अन्य निवेशकों की तलाश भी कर सकती है।