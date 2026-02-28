सीनियर सिटीजन के लिए सही स्वास्थ्य बीमा चुनने के स्मार्ट तरीके, प्रीमियम हो जाएगा कम

अपने माता-पिता के लिए अच्छा स्वास्थ्य बीमा लेना बहुत मुश्किल होता। उनके लिए सही प्लान चुनने के लिए काफी रिचर्स और मेहनत करनी पड़ती है। उम्र ज्यादा होने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पहले से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, थायरॉइड या कोलेस्ट्रॉल होने पर बीमा कंपनी पॉलिसी देने से मना कर देती है या वेटिंग पीरियड, मेडिकल चेकअप, अधिक प्रीमियम जैसी शर्तें लगा देती है। आइये जानते हैं सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर बीमा लेने के क्या तरीके हैं।

#1 कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आप वेतनभोगी हो तो कंपनी की पॉलिसी में माता-पिता को डिपेंडेंट के तौर पर ऐड कर सकते हो, इसमें वेटिंग पीरियड नहीं होता और क्लेम आसान होता है। हालांकि, कवरेज 3-5 लाख रुपये तक ही होता है, जो बड़े शहरों में गंभीर इलाज के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए, अलग से पर्सनल हेल्थ पॉलिसी लें, जो नौकरी बदलने के बाद भी जारी रहे। बीमा का प्रीमियम उनकी उम्र, कवरेज राशि और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

#2 बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप-अप प्लान पहले कॉर्पोरेट या अलग से 5-10 लाख रुपये की बेस पॉलिसी लें, फिर सुपर टॉप-अप ऐड करें। इसमें डिडक्टिबल अमाउंट बेस पॉलिसी से कवर हो जाता है। उसके बाद टॉप-अप बाकी खर्च उठाता है। इससे कुल कवरेज बढ़ जाता है, लेकिन प्रीमियम कम रहता है। कई परिवार 10 लाख रुपये बेस के साथ टॉप-अप लेकर अधिक कवरेज लेते हैं। अच्छे अस्पताल नेटवर्क, कम रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन और प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज कवर वाली पॉलिसी चुनें, ताकि जेब से कम खर्च हो।

#3-4 ऐसे भी कम कर सकते हैं प्रीमियम कम को-पेमेंट वाली पॉलिसी: इसमें क्लेम का एक फिक्स्ड प्रतिशत आप खुद देते हो और बाकी कंपनी देती है। इससे कंपनी का रिस्क कम होता है और प्रीमियम काफी सस्ता हो जाता है। यह किफायती विकल्प है, लेकिन बड़े क्लेम में आपको भी कुछ भुगतान करना पड़ता है। डिडक्टिबल विकल्प: इसमें साल में पहले फिक्स्ड अमाउंट 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये खुद भुगतान करना होता है, उसके बाद कंपनी पूरा कवर करती है। इसमें प्रीमियम बहुत कम हो जाता है।

