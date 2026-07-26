AI से बड़ी कंपनियां कर रही छंटनी, छोटे व्यवसाय बढ़ा रहे रोजगार और उत्पादकता

एक तरफ सबको लगता था कि AI और रोबोट्स की वजह से नौकरियां कम होंगी, वहीं दूसरी तरफ, छोटे व्यवसायों में भर्ती का दौर जोरो पर चल रहा है।

अमेरिका में 2021 के मध्य से नौकरियों में 9 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। पेरोल कंपनी गस्टो का अनुमान है कि इस साल करीब 9.74 लाख नए स्नातक छोटे व्यवसायों में नौकरी पा सकेंगे।

पूरे देश में लगभग 76 लाख पद खाली हैं और इनमें से ज्यादातर छोटे व्यवसायों में ही हैं। ऐसे में AI की बदौलत छोटे व्यवसाय के मालिक इन खाली पदों को भरने और अपनी टीमों को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं।