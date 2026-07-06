SK हाईनिक्स अमेरिकी शेयर बाजार में उतरने की कर रही तैयारी बिज़नेस Jul 06, 2026

दक्षिण कोरिया की प्रमुख चिप निर्माता SK हाईनिक्स अब अमेरिका के नैस्डैक शेयर बाजार में 28 अरब डॉलर (करीब 2,600 अरब रुपये) की बड़ी लिस्टिंग की तैयारी में है।

इसके लिए कंपनी 177.9 लाख नए शेयर जारी कर रही है, जिन्हें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) कहा जाता है।

इस सप्ताह इसकी अंतिम कीमत तय होने की उम्मीद है। कंपनी का यह कदम इस साल उसके स्टॉक में आई 273 फीसदी की भारी उछाल के बाद उठाया गया है। यह उछाल AI हार्डवेयर की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण हुई है।