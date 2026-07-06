SK हाईनिक्स अमेरिकी शेयर बाजार में उतरने की कर रही तैयारी
दक्षिण कोरिया की प्रमुख चिप निर्माता SK हाईनिक्स अब अमेरिका के नैस्डैक शेयर बाजार में 28 अरब डॉलर (करीब 2,600 अरब रुपये) की बड़ी लिस्टिंग की तैयारी में है।
इसके लिए कंपनी 177.9 लाख नए शेयर जारी कर रही है, जिन्हें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) कहा जाता है।
इस सप्ताह इसकी अंतिम कीमत तय होने की उम्मीद है। कंपनी का यह कदम इस साल उसके स्टॉक में आई 273 फीसदी की भारी उछाल के बाद उठाया गया है। यह उछाल AI हार्डवेयर की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण हुई है।
करीब 6,400 अरब रुपये के विस्तार की योजना
SK हाईनिक्स हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) चिप्स बनाती है। ये चिप्स एनविडिया और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के भारी AI सिस्टम को शक्ति देती हैं।
इन चिप्स की बढ़ती मांग के कारण कंपनी ने सैमसंग और माइक्रोन जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया है। अपनी इस सफलता के बाद कंपनी ने अगली जनरेशन की चिप फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए 64.4 अरब डॉलर (करीब 6,400 अरब रुपये) के विस्तार की योजना का ऐलान किया है। इससे वह वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार में सबसे आगे रह सकेगी।