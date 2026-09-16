SK हाईनिक्स ने कर्मचारियों के साथ सुलझाया बोनस विवाद

यूनियन के आधे से ज्यादा सदस्यों ने इस समझौते के पक्ष में वोट किया है। इस समझौते से कर्मचारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था भी पक्की हुई है, जिसके तहत उन्हें 10 साल तक कंपनी के सालाना ऑपरेटिंग मुनाफे का 10 फीसदी हिस्सा मिलता रहेगा।

अगर, SK हाईनिक्स को कभी नुकसान होता है तो कर्मचारी अपने वेतन का 3 फीसदी हिस्सा अस्थायी रूप से टाल देंगे, लेकिन स्थिति सुधरने पर उन्हें यह रकम चुका दी जाएगी।

इस समझौते के फाइनल होने से कंपनी अब बिना किसी रुकावट के एनवीडिया जैसी बड़ी AI कंपनियों के लिए अहम चिप्स की सप्लाई जारी रख पाएगी।