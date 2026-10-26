SK हाईनिक्स किओक्सिया में हिस्सेदारी बेचकर निवेशकों को दे सकती है लाभांश

भले ही SK हाईनिक्स और सैमसंग ने AI चिप्स से खूब मुनाफा कमाया है, लेकिन पिछले साल जून में शेयरों की जो कीमत थी, उससे अब ये काफी नीचे आ गए हैं।

निवेशक चाहते हैं कि इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वापस मिले। इसी को देखते हुए SK हाईनिक्स ने बड़े पैमाने पर शेयर बायबैक का ऐलान किया है।

कंपनी ने यह भी कहा है कि वह 2025 से 2027 के बीच अपने फ्री कैश फ्लो का आधे से ज्यादा हिस्सा शेयरधारकों को देगी। बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से कंपनी ने अपनी सोलिडाइम चिप यूनिट को अमेरिका में लिस्ट करने की योजना भी रोक दी है।