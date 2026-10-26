SK हाईनिक्स किओक्सिया में हिस्सेदारी बेचकर निवेशकों को दे सकती है लाभांश
मेमोरी चिप्स निर्माता SK हाईनिक्स 12 अरब डॉलर (करीब 1,100 अरब रुपये) का विशेष लाभांश देने पर विचार कर रही है। यह खबर 28 अक्टूबर को उसकी तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ आ सकती है।
यह अतिरिक्त पैसा कंपनी किओक्सिया में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की बढ़ती मांग के चलते निवेशक अब ज्यादा मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं और लगातार बड़े भुगतान की मांग कर रहे हैं।
बड़े शेयर बायबैक का वादा किया
भले ही SK हाईनिक्स और सैमसंग ने AI चिप्स से खूब मुनाफा कमाया है, लेकिन पिछले साल जून में शेयरों की जो कीमत थी, उससे अब ये काफी नीचे आ गए हैं।
निवेशक चाहते हैं कि इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वापस मिले। इसी को देखते हुए SK हाईनिक्स ने बड़े पैमाने पर शेयर बायबैक का ऐलान किया है।
कंपनी ने यह भी कहा है कि वह 2025 से 2027 के बीच अपने फ्री कैश फ्लो का आधे से ज्यादा हिस्सा शेयरधारकों को देगी। बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से कंपनी ने अपनी सोलिडाइम चिप यूनिट को अमेरिका में लिस्ट करने की योजना भी रोक दी है।