2030 तक चिप्स की होगी भारी किल्लत, SK हाईनिक्स ने की यह तैयारी

मेमोरी चिप्स के बड़े निर्माताओं में से एक SK हाईनिक्स ने इंडियानापोलिस के वेस्ट लाफायेट में अपने एडवांस्ड पैकेजिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह के बाद अहम बातें बताईं।

कंपनी ने संकेत दिया कि वह अमेरिका में सेमीकंडक्टर सेक्टर में और निवेश कर सकती है। हालांकि, अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्वाक नो-जून ने साथ ही यह भी चेतावनी दी कि दुनिया को 2030 तक मेमोरी चिप की भारी कमी झेलनी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि अगले कई सालों तक तकनीक से जुड़ी चुनौतियां कम नहीं होंगी।