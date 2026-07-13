AI की बढ़ती मांग के कारण 2027 तक रहेगी दुनिया में चिप्स की किल्लत- SK हाईनिक्स

इस किल्लत की जड़ में हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) है, जो एनवीडिया जैसे कंपनियों के AI चिप्स को पावर देती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए SK हाईनिक्स ने अमेरिका, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्लान बनाया है।

इतना ही नहीं, कंपनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलकर दक्षिण कोरिया के 266 अरब डॉलर (करीब 25,000 अरब रुपये) के सेमीकंडक्टर अभियान में शामिल हो रहे हैं।

कंपनी AI की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एडवांस्ड चिप पैकेजिंग में भी अरबों का निवेश कर रही है, जिससे यह साफ होता है कि यह तकनीकी बदलाव कितना बड़ा होने वाला है।