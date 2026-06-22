सैमसंग को पीछे छोड़ SK हाईनिक्स बनी दक्षिण कोरिया की सबसे मूल्यवान कंपनी

AI डाटा सेंटर से बढ़ी मेमोरी की मांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर बनाने की होड़ ने मेमोरी चिप्स की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसी वजह से अमेरिकी टेक कंपनियां इसकी आपूर्ति को तेजी से हासिल कर रही हैं।

यही कारण है कि इस साल SK हाईनिक्स के शेयरों में 340 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो सैमसंग की 200 फीसदी की बढ़त से कहीं ज्यादा है।

कंपनी ने मई में बाजार मूल्य के लिहाज से एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। यह इस बात का सबूत है कि AI की तेजी टेक दुनिया को किस तरह से नया आकार दे रही है।