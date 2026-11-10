निवेशक अब उभरते बाजारों में खोज रहे कमाई का नया रास्ता

SK हाईनिक्स और TSMC जैस बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयर के दाम गिरने के बाद निवेशक अब उभरते बाजारों की तरफ देख रहे हैं।

MSCI डेवलपिंग-कंट्री इंडेक्स भले ही अभी 7 महीने के निचले स्तर पर है, फिर भी ये बाजार अपनी कम कीमतों और ज्यादा लाभांश की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यहां निवेशकों को अपने पैसे का बेहतर मोल मिल रहा है।