AI की बढ़ती मांग के कारण एशियाई चिप कंपनियों के शेयरों में उछाल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह दिखा, जिसका फायदा एशियाई चिप कंपनियों के शेयरों को मिला। दक्षिण कोरिया के SK हाईनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े नामों ने इसमें अगुवाई की, जिससे देश का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक कोस्पी एक फीसदी तक चढ़ गया।

इसी तरह, MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई। यह बढ़त काफी हद तक अमेरिकी सेमीकंडक्टर बाजार में दिखी तेजी जैसी ही थी।

दूसरी तरफ, अमेरिकी सेना की ओर से ईरानी तेल टैंकरों पर हमला करने के बाद कच्चे तेल की कीमतें पिछले 2 महीनों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। बाजार को डर है कि इससे तेल की आपूर्ति में कमी आ सकती है।