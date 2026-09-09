AI की बढ़ती मांग के कारण एशियाई चिप कंपनियों के शेयरों में उछाल

AI की बढ़ती मांग के कारण एशियाई चिप कंपनियों के शेयरों में उछाल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह दिखा, जिसका फायदा एशियाई चिप कंपनियों के शेयरों को मिला। दक्षिण कोरिया के SK हाईनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े नामों ने इसमें अगुवाई की, जिससे देश का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक कोस्पी एक फीसदी तक चढ़ गया।
इसी तरह, MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई। यह बढ़त काफी हद तक अमेरिकी सेमीकंडक्टर बाजार में दिखी तेजी जैसी ही थी।
दूसरी तरफ, अमेरिकी सेना की ओर से ईरानी तेल टैंकरों पर हमला करने के बाद कच्चे तेल की कीमतें पिछले 2 महीनों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। बाजार को डर है कि इससे तेल की आपूर्ति में कमी आ सकती है।
तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई फेड की चिंता
ऊर्जा की बढ़ती कीमतें महंगाई की चिंता को और गहरा कर रही हैं। अगले सप्ताह होने वाली अपनी अहम बैठक में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को इस चुनौती से जूझना पड़ सकता है।
ईरान में चल रहा संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति में बड़ी रुकावट आने की आशंका भी बनी हुई है।
ऐसे में निवेशक शुक्रवार को आने वाली अमेरिका की उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट पर करीब से नजर रखेंगे। इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि ब्याज दरों को लेकर आगे क्या फैसला हो सकता है?