राजस्थान की कपड़ा कंपनी सीताराम डेनिम्स ला रही IPO, SEBI में दाखिल किया आवेदन

IPO से मिलने वाले पैसों का एक बड़ा हिस्सा कंपनी 40 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। साथ ही भीलवाड़ा में एक नई कपड़ा निर्माण फैक्ट्री लगाने पर 41.3 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कंपनी ने 23.2 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के लिए भी रखे हैं। बाकी पैसा कंपनी के सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में लगाया जाएगा।

हाल में कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में इसको 24.2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जबकि कुल कमाई 242.4 करोड़ रुपये रही थी।