टाटा ट्रस्ट पर चल रही चैरिटी कमिश्नर की जांच के नतीजे टाटा संस में लाएंगे बदलाव

टाटा संस में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले सर रतन टाटा ट्रस्ट महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर की जांच के घेरे में हैं।

पिछले साल ट्रस्टों के कामकाज और हितों के टकराव की आशंकाओं को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई थीं, जिसके बाद यह जांच शुरू हुई है।

इस जांच की वजह से पहले ही कई अहम बोर्ड मीटिंग्स में देरी हुई है और यहां तक कि टाटा संस की आम सालाना बैठक (AGM) पर भी इसका असर पड़ा है।