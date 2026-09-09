सिंगापुर एयरलाइंस अपने ही खजाने से भारत में लगाएगी अरबों डॉलर

SIA के पास जरूरत पड़ने पर 3.24 अरब सिंगापुर डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) का बैकअप क्रेडिट भी है। साथ ही उसका छोटा-मोटा कर्ज तो पहले से ही उसकी नकदी भंडार से पूरा हो जाता है।

एयर इंडिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ईंधन के ऊंचे दाम और सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें। इसके बावजूद, SIA का कहना है कि वह टाटा संस के साथ मिलकर इन हालातों को सुधारने में मदद करेगी।

परिवहन मंत्री जेफरी सियो के मुताबिक, इस बड़े निवेश से SIA के अपने देश में चल रहे मुख्य कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।