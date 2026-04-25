इंडिगो ने सिन्दूर, तिलक, मंगलसूत्र पर रोक लगाने के आरोपों का खंड़न किया है

सिन्दूर, तिलक, मंगलसूत्र विवाद: इंडिगो ने प्रतिबंध लगाने के आरोपों का किया खंड़न

क्या है खबर?

भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने कर्मचारियों को सिंदूर और तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आरोपों का खंड़न किया है। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उसके ग्रूमिंग पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज गलत हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक एक्स यूजर ने ग्रूमिंग हैंडबुक के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इनमें कथित तौर पर तिलक, सिंदूर, मंगलसूत्र और कलावा जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि हिजाब और पगड़ी जैसी चीजों की अनुमति दी गई है।