भारतीय स्टार्टअप्स ने एक सप्ताह में जुटाए 41 करोड़ डॉलर से अधिक
भारतीय स्टार्टअप्स ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कुल 24 सौदे से 41.14 करोड़ डॉलर (करीब 3,900 करोड़ रुपये) की बड़ी रकम जुटाई। यह पिछले सप्ताह की कुल राशि से दोगुने से भी ज्यादा है।
इस रकम का ज्यादातर हिस्सा ग्रोथ-स्टेज निवेश से आया, जिसमें सिंपल एनर्जी ने 18.2 करोड़ डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये) जुटाकर सबसे आगे रही और सीमा डॉट AI ने 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) के साथ उसका पीछा किया। ग्रेविटी और अरिहंत जैसे शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, इन्होंने क्रमश: 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 140 करोड़ रुपये) और एक करोड़ डॉलर (करीब 95 करोड़ रुपये) जुटाए।
बेंगलुरु सौदे में सबसे आगे
बेंगलुरु ने ज्यादातर सौदे हासिल करके मुख्य केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। कुल सौदे के आधे से ज्यादा यहीं हुए। दिल्ली NCR और मुंबई जैसे अन्य शहर भी सक्रिय रहे। जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद में भी साैदे हासिल किए।
निवेशकों का खास ध्यान हेल्थ टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर रहा। इस सप्ताह ITC ने स्प्रॉटलाइफ फूड्स का पूरा अधिग्रहण किया और WEH वेंचर्स ने अपने तीसरे फंड का पहला क्लोजर घोषित किया, जिसका लक्ष्य 250 करोड़ रुपये का कोष है। ये सभी संकेत दिखाते हैं कि भारत का स्टार्टअप सेक्टर अभी ऊर्जा से भरपूर है।