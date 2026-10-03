भारतीय स्टार्टअप्स ने एक सप्ताह में जुटाए 41 करोड़ डॉलर से अधिक

भारतीय स्टार्टअप्स ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कुल 24 सौदे से 41.14 करोड़ डॉलर (करीब 3,900 करोड़ रुपये) की बड़ी रकम जुटाई। यह पिछले सप्ताह की कुल राशि से दोगुने से भी ज्यादा है।

इस रकम का ज्यादातर हिस्सा ग्रोथ-स्टेज निवेश से आया, जिसमें सिंपल एनर्जी ने 18.2 करोड़ डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये) जुटाकर सबसे आगे रही और सीमा डॉट AI ने 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) के साथ उसका पीछा किया। ग्रेविटी और अरिहंत जैसे शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, इन्होंने क्रमश: 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 140 करोड़ रुपये) और एक करोड़ डॉलर (करीब 95 करोड़ रुपये) जुटाए।