चांदी की कीमत में इस साल 175 फीसदी की वृद्धि हुई है

चांदी की कीमत 2025 में 1979 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

चांदी की कीमतें 2025 में हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही हैं। कई कारकों ने इसे पिछले 4 दशकों में सबसे अच्छी वार्षिक वृद्धि बना दिया है। पिछले साल इसी अवधि में मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) चांदी का भाव 87,233 रुपये/किग्रा था, जो 175 फीसदी की वृद्धि से अब 2.39 लाख रुपये/किग्रा पर कारोबार कर रही है, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। यह सोने की 80 फीसदी की वृद्धि से लगभग दोगुनी है।