चांदी की कीमत 2025 में 1979 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी, जानिए क्या रही वजह 

चांदी की कीमत 2025 में 1979 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
चांदी की कीमतें 2025 में हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही हैं। कई कारकों ने इसे पिछले 4 दशकों में सबसे अच्छी वार्षिक वृद्धि बना दिया है। पिछले साल इसी अवधि में मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) चांदी का भाव 87,233 रुपये/किग्रा था, जो 175 फीसदी की वृद्धि से अब 2.39 लाख रुपये/किग्रा पर कारोबार कर रही है, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। यह सोने की 80 फीसदी की वृद्धि से लगभग दोगुनी है।
बढ़त
दिसंबर में इतनी बढ़ी कीमत
दिसंबर का महीना चांदी के लिए उल्लेखनीय रहा, जिसमें अब तक लगभग 40 फीसदी की वृद्धि हुई है और अप्रैल के निचले स्तर से इसकी कीमत 1.53 लाख रुपये/किग्रा बढ़ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की हाजिर कीमत 28.90 डॉलर/ट्रॉय औंस (करीब 83,184 रुपये/किग्रा) से बढ़कर वर्तमान में 79.31 डॉलर/ट्रॉय औंस (2.27 लाख रुपये/किग्रा) हो गई है। विश्लेषकों ने चांदी की कीमतों में उछाल के लिए प्रमुख कारण मजबूत औद्योगिक और निवेश मांग के बीच आपूर्ति की कमी बताया है।
कारण
इन कारणों से कीमतों में आया उछाल
अप्रैल में चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके बाद उछाल और भी तेज हुआ। दूसरी वजह वैश्विक चांदी की आपूर्ति लगातार 7 वर्षों से मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बाजार में कमी पैदा हो गई है। सोने के विपरीत इसके औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक उपयोग हैं, जिनमें सौर पैनलों का निर्माण खपत का एक प्रमुख चालक बनकर उभरा है।