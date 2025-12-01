चांदी की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची
क्या है खबर?
कम आपूर्ति के बीच मजबूत वैश्विक मांग के कारण घरेलू बाजार में चांदी वायदा कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह 3,668 रुपये या 2.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मार्च 2026 डिलीवरी वाले चांदी वायदा भाव में लगातार 7वें सत्र में बढ़त दर्ज हुई है। वैश्विक स्तर पर हाजिर बाजार में कीमत 1.4 फीसदी बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।
सोना
सोने की कीमत में भी हुआ इजाफा
सोने की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। सोमवार को प्रति 10 ग्राम के भाव 1.30 लाख रुपये हो गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी, 2026 अनुबंध के लिए सोना वायदा 1,046 रुपये या 0.81 प्रतिशत बढ़कर 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जिसमें 12,199 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर दिसंबर डिलीवरी के लिए कॉमेक्स सोना वायदा लगातार छठे सत्र में अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा है।
कारण
इस कारण बढ़े दाम
मेहता इक्विटीज के कमोडिटीज के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा, "फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और डॉलर सूचकांक में मुनाफावसूली के बीच सोना लगातार 5वें महीने बढ़त की ओर अग्रसर है और चांदी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।" डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.43 पर बंद हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है।