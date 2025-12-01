चांदी की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची

चांदी की कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है

क्या है खबर?

कम आपूर्ति के बीच मजबूत वैश्विक मांग के कारण घरेलू बाजार में चांदी वायदा कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह 3,668 रुपये या 2.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मार्च 2026 डिलीवरी वाले चांदी वायदा भाव में लगातार 7वें सत्र में बढ़त दर्ज हुई है। वैश्विक स्तर पर हाजिर बाजार में कीमत 1.4 फीसदी बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।