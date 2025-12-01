डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
भारतीय रुपये सोमवार (1 दिसंबर) को अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 89.76 पर आ गया, जो 2 सप्ताह पहले 89.49 के पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर से भी नीचे है। 3 नवंबर से अब तक डॉलर के मुकाबले इसमें लगभग 1 रुपये की गिरावट आई है। 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है। इसका प्रदर्शन केवल तुर्की लीरा और अर्जेंटीना पेसो से बेहतर रहा।
कारण
इन कारणों से आई गिरावट
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों की टिप्पणियों से यह उम्मीद जगी थी कि भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ दरों में जल्द ही कमी की जाएगी, लेकिन किसी ठोस समझौते के अभाव ने रुपये को नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक ट्रेडर के हवाले से बताया कि नॉन-डिलिवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में बड़ी पोजीशन की परिपक्वता ने भी सोमवार को रुपये पर दबाव डाला है।
शेयर बाजार
शेयर बाजार में बिकवाली का भी रहा असर
जुलाई-सितंबर के लिए भारत की 8.2 फीसदी की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर ने शेयर बाज़ार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया और बॉन्ड प्रतिफल को भी बढ़ावा दिया, लेकिन रुपये पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को लगभग 40 करोड डॉलर (करीब 3,500 करोड़ रुपये) के भारतीय शेयर बेचे, जिससे इस साल अब तक की निकासी 16 अरब डॉलर (करीब 1,425 अरब रुपये) से अधिक हो गई है।