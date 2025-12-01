डॉलर के मुकाबले नवंबर में रुपये की कीमत में भारी गिरावट आई है

डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

भारतीय रुपये सोमवार (1 दिसंबर) को अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 89.76 पर आ गया, जो 2 सप्ताह पहले 89.49 के पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर से भी नीचे है। 3 नवंबर से अब तक डॉलर के मुकाबले इसमें लगभग 1 रुपये की गिरावट आई है। 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है। इसका प्रदर्शन केवल तुर्की लीरा और अर्जेंटीना पेसो से बेहतर रहा।