चांदी के दामों में आई गिरावट, जानिए देश के प्रमुख शहरों में आज की कीमत

क्या है खबर?

दिवाली के बाद कीमती धातु चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के 26 अक्टूबर को सुबह 9:32 बजे के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमत 1,47,510 रुपये/किलोग्राम (सिल्वर 999 फाइन) है। दूसरी तरफ, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,560/10 ग्राम और 22 कैरेट की 1,13,263/10 ग्राम थी। इससे पहले 24 अक्टूबर मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के दिसंबर अनुबंध 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 1,47,150 रुपये/किलोग्राम पर बंद हुए।