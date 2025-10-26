चांदी के दामों में आई गिरावट, जानिए देश के प्रमुख शहरों में आज की कीमत
क्या है खबर?
दिवाली के बाद कीमती धातु चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के 26 अक्टूबर को सुबह 9:32 बजे के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमत 1,47,510 रुपये/किलोग्राम (सिल्वर 999 फाइन) है। दूसरी तरफ, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,560/10 ग्राम और 22 कैरेट की 1,13,263/10 ग्राम थी। इससे पहले 24 अक्टूबर मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के दिसंबर अनुबंध 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 1,47,150 रुपये/किलोग्राम पर बंद हुए।
कीमतें
कितनी है प्रमुख शहरों में कीमतें?
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद के बीच चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 26 अक्टूबर को अहमदाबाद में चांदी का भाव 1,47,440 रुपये/किग्रा और सोने का 1,23,500 रुपये/10 ग्राम, मुंबई में चांदी का 1,47,250 रुपये/किग्रा और सोने का 1,23,330 रुपये/10 ग्राम है। दिल्ली में 1 किग्रा चांदी के 1,46,990 रुपये, सोने के 1,23,120 रुपये/10 ग्राम, कोलकाता में चांदी और सोने के दाम क्रमश: 1,47,050 रुपये/किग्रा और 1,23,170 रुपये/10 ग्राम हैं।
बढ़त
पिछले 20 सालों में कितने बढ़े दाम?
पिछले एक साल में चांदी ने अपनी मजबूती बरकरार रखी है और पिछले कुछ महीनों से इसकी कीमत 1 लाख रुपये/किलोग्राम के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। लंबी अवधि में पिछले 20 सालों (2005-2025) में इसकी कीमतों में 668.84 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ पिछले 20 वर्षों में सोने की कीमत 2005 की 7,638 रुपये से बढ़कर 2025 में 1.25 लाख रुपये से भी ज्यादा हो गई हैं।