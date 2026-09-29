भारतीय बाजार में चांदी की कीमत में 2,000 रुपये तक की गिरावट

वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतें 4.6 फीसदी गिरकर 61.34 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.89 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर आ गईं। इसकी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना है, जिससे फिलहाल निवेशकों के लिए चांदी कम आकर्षक हो गई है।

हालांकि, एक राहत की बात भी है। जियोटस डॉट कॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विक्रम सुब्बुराज का कहना है कि रुपये के कमजोर होने से भारतीय खरीदारों पर इसका असर कम हो सकता है।

कोटक म्यूचुअल फंड के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति का सुझाव है कि लंबे समय के निवेशक इस उतार-चढ़ाव के दौरान धीरे-धीरे खरीद कर सकते हैं, वहीं लिवरेज ट्रेडर्स को अपनी स्थिति कम करनी चाहिए और सख्त स्टॉप-लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात काफी अप्रत्याशित हैं।