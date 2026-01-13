एनवीडिया को पीछे छोड़ चांदी बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति, जानिए कितना हुआ पूंजीकरण
क्या है खबर?
बाजार पूंजीकरण के मामले में चांदी ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया को पीछे छोड़ते हुए सोने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। 13 जनवरी सुबह रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रही चांदी का बाजार पूंजीकरण 4,822 अरब डॉलर (करीब 4.33 लाख अरब रुपये) था, जो एनवीडिया के 4,502 अरब डॉलर (करीब 4.05 लाख अरब रुपये) से अधिक था। दूसरी तरफ सोने का पूंजीकरण 32,036 अरब डॉलर (करीब 28.83 लाख अरब रुपये) था।
रिकॉर्ड
रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे चांदी के दाम
कॉमेक्स पर चांदी का हाजिर भाव 12 जनवरी को 86 डॉलर प्रति औंस (2.94 लाख रुपये/किग्रा) के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय बाजार में भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 1 किलोग्राम चांदी का भाव अब तक के उच्चतम स्तर 2.71 लाख रुपये पर पहुंच गया। एनवीडिया कॉर्पोरेशन का शेयर 184.94 डॉलर (करीब 16,645 रुपये) पर था, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन एक सप्ताह में 1.23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
कीमत
घरेलू बाजार में कैसे रहे दाम?
MCX पर मंगलवार सुबह 10:30 बजे चांदी का भाव 2.7 लाख रुपये/किलोग्राम था, जो एक साल पहले के 93,400 रुपये से 190 फीसदी की भारी वृद्धि है। ऑगमोंट बुलियन के अनुसार, चांदी की यह तेजी अक्टूबर, 2025 में 45 डॉलर (करीब 4,050 रुपये) से शुरू हुई और दिसंबर में 82.7 डॉलर (करीब 7,440 रुपये) के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह तेजी 99 डॉलर (करीब 8,900 रुपये) तक भी पहुंच सकती है।