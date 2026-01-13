चांदी की बढ़ती कीमत ने उसका बाजार पूंजीकरण बढ़ा दिया है

एनवीडिया को पीछे छोड़ चांदी बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति, जानिए कितना हुआ पूंजीकरण

क्या है खबर?

बाजार पूंजीकरण के मामले में चांदी ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया को पीछे छोड़ते हुए सोने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। 13 जनवरी सुबह रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रही चांदी का बाजार पूंजीकरण 4,822 अरब डॉलर (करीब 4.33 लाख अरब रुपये) था, जो एनवीडिया के 4,502 अरब डॉलर (करीब 4.05 लाख अरब रुपये) से अधिक था। दूसरी तरफ सोने का पूंजीकरण 32,036 अरब डॉलर (करीब 28.83 लाख अरब रुपये) था।